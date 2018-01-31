أكدت البيانات الرسمية انخفاض معدل الوفيات في روسيا بنسبة 4% لجميع الفئات العمرية في عام 2017.

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وقالت فيرونيكا سكفورتسوفا وزيرة الصحة الروسية، في الاجتماع الموسع للجنة السياسات الاجتماعية في مجلس الدوما، إن معدل الوفيات بلغ 13.4 لكل 1000 شخص بحسب بينات عام 2017، بانخفاض ملحوظ بنسبة 4% لجميع الفئات العمرية، مقارنة ببيانات الوفيات لعام 2016 التي سجلت معدلا بلغ 13.9 للعدد نفسه من المواطنين.

وأشارت الوزيرة أيضا إلى انخفاض نسبة وفيات الحوامل والرّضع ومن هم في سن العمل، "ولم تسجل البيانات أي وفيات للأمهات الحوامل في 33 منطقة في روسيا الاتحادية".

المصدر: تاس

خالد ظليطو