موسكو المغطاة بالثلوج
على الرغم من قسوة الطقس الروسي في فصل الشتاء، إلا أن مشاهده الساحرة تضفي لمسة جمال فريدة على العاصمة موسكو التي لا ينطفئ بريق ثلوجها على المباني والبشر.
عام 1895- الثلوج تغطي بيت التاجر إيغومنوف في حي ياكيمانكا. المعماري/ إيفان بوزدييف.
عام 1936- تساقط الثلج على أسطح أبنية حي ضفة بيريسنيفسكايا.
عام 1956- الثلج وتمثال مينين وبوجارسكي في الساحة الحمراء.
عام 1956- الثلج يغطي مبنى القبة السماوية.
عام 1958- منظر جامعة موسكو من ناحية المرصد الفلكي.
عام 1960- الثلوج تغطي حائط الكرملين.
عام 1961. طلبة المعهد العالي التقني (باسم ن. إ. باومان) في المسبح المفتوح.
عام 1961- أطفال من موسكو أثناء لعبهم في فناء الحضانة رقم 1075.
عام 1961- أمسية ثلجية في الساحة الحمراء.
عام 1964- عربة تجرها ثلاثة أحصنة "ترويكا" في مضمار لسباق الخيول بموسكو.
عام 1965- ميدان كومسومول في موسكو، إلى اليمين محطة قازان للقطارات.
اليوم أيضا لم تفقد موسكو بريق ثلوجها..
وتساقطت الثلوج على العاصمة الروسية موسكو بغزارة الليلة الماضية، وعملت في المدينة 10 آلاف آلية لكسح الثلوج وتنظيف شوارعها وساحاتها.
المصدر: ريا نوفوستي
محمد صالح