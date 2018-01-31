موسكو المغطاة بالثلوج

على الرغم من قسوة الطقس الروسي في فصل الشتاء، إلا أن مشاهده الساحرة تضفي لمسة جمال فريدة على العاصمة موسكو التي لا ينطفئ بريق ثلوجها على المباني والبشر.

RIAN

عام 1895- الثلوج تغطي بيت التاجر إيغومنوف في حي ياكيمانكا. المعماري/ إيفان بوزدييف.

RIAN/Anatoly Garanin

عام 1936- تساقط الثلج على أسطح أبنية حي ضفة بيريسنيفسكايا.

RIAN/Chernov

عام 1956- الثلج وتمثال مينين وبوجارسكي في الساحة الحمراء.

RIAN/Dmitri Kozlov

عام 1956- الثلج يغطي مبنى القبة السماوية.

RIAN/David Sholomovich

عام 1958- منظر جامعة موسكو من ناحية المرصد الفلكي.

6-RIAN/Aleksandr Mokletsov

عام 1960- الثلوج تغطي حائط الكرملين.

RIAN/N.Maksimov

عام 1961. طلبة المعهد العالي التقني (باسم ن. إ. باومان) في المسبح المفتوح.

RIAN/B. Kolesnikov

عام 1961- أطفال من موسكو أثناء لعبهم في فناء الحضانة رقم 1075.

RIAN/I.Akulenko

عام 1961- أمسية ثلجية في الساحة الحمراء.

RIAN/Mikhail Azersk

عام 1964- عربة تجرها ثلاثة أحصنة "ترويكا" في مضمار لسباق الخيول بموسكو.

RIAN/Yuri Abramochkin

عام 1965- ميدان كومسومول في موسكو، إلى اليمين محطة قازان للقطارات.

RIAN/Vladimir Astapkovich

اليوم أيضا لم تفقد موسكو بريق ثلوجها..

Globallookpress RIAN/Maksim Blinov

وتساقطت الثلوج على العاصمة الروسية موسكو بغزارة الليلة الماضية، وعملت في المدينة 10 آلاف آلية لكسح الثلوج وتنظيف شوارعها وساحاتها.

المصدر: ريا نوفوستي

محمد صالح