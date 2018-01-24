غباء الروبوت "فابيو" يتسبب بطرده من العمل

قررت إدارة شبكة متاجر Margiotta Food & Wine الاسكتلندية طرد الروبوت "فابيو" من العمل لسبب غريب.

وأشارت بوابة Digital Trends الإلكترونية، إلى أن مهمة فابيو كانت تكمن في مساعدة الزبائن خلال اختيارهم للسلع والمواد الغذائية.

ولكنه، ووفقا لرأي الإدارة، فشل حتى في إرشاد الزبائن إلى أماكن البضائع والسلع التي يرغبون بشرائها.

وعلى سبيل المثال، عند سؤاله: أين يوجد الحليب؟ كان الروبوت يرد: "في الثلاجة"، دون يشير إلى مكانها. وفي بعض الأحيان، كان يتجاهل الأسئلة ولا يجيب عليها.

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وقال مدير المتجر إن الروبوت حاول في بعض الأحيان رفع مزاج الزبائن عن طريق المزاح وسرد النكات، إلا أن الكثيرين وجدوا كلامه سخيفا وأخذوا يتجنبون التعامل معه.

ودفع ذلك الإدارة في النتيجة إلى الاستغناء عن خدمات الروبوت فابيو، بعد عمله أسبوعا واحدا فقط. وعندما تم إبلاغه بقرار طرده من العمل، سأل فابيو ما إذا كان رب العمل غاضبا منه.

وتشير بوابة Digital Trends إلى أن إدارة المتجر أعادت الروبوت (وهو من نوع Pepper) إلى مركز التدريب Heriot-Watt الذي كان قد قدمه للسوبر ماركت من أجل اختبار قدراته.

المصدر: لينتا رو

إدوارد سافين