رحيل يفغيني أفرورين أحد أعمدة الفيزياء النظرية الروسية

نعت مؤسسة "روس آتوم" الروسية للطاقة الذرية اليوم يفغيني أوفرورين أحد أهم أعمدة الفيزياء النظرية السوفيتية والروسية الذين أسهموا في تصميم قنابل وذخائر درع روسيا النووية.

يفغيني أوفرورين الذي ودّعه قطاع العلوم الروسية رحل عن عمر ناهز الـ86 عاما، كرّس جلّها خدمة للفيزياء والبلاد، وانتخب سنة 1992 عضوا في أكاديمية العلوم الروسية لدى قسم الفيزياء العامة والفلك.

كما حظي في تسعينيات القرن الماضي بعضوية مجلس السياسة التقنية الرئاسي، وبعضوية مجلس العلوم والتعليم والتكنولوجيا الروسي منذ عام 2000.

وانتخب أوفرورين سنة 2010 مشرفا علميا فخريا في المركز الفدرالي النووي التابع لمعهد الفيزياء التقنية الروسي.

المصدر: موقع "روس آتوم"

صفوان أبو حلا