أكثر من 5000 حالة طلاق في السعودية خلال شهر!

سجلت المحاكم السعودية 11638 حالة زواج، و5287 حالة طلاق، خلال الشهر الماضي، وفق التقرير الشهري الذي أصدرته وزارة العدل السعودية.

وأكدت الوزارة، أمس السبت، أن المقارنة بين أعداد صكوك الانفصال وعقود القران لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال الشهر، وذلك لأنها لا تعكس حقيقة التاريخ الفعلي للزواج أو الطلاق ، وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة الذي قد يرجع لسنوات ماضية.

وأصدرت المحاكم أكثر من 56369 حكما، بزيادة 17 %عن الأحكام الصادرة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفصح التقرير أن ذات المحاكم استقبلت نحو 85770 قضية جديدة خلال الشهر الماضي، وشكلت قضايا الأحوال الشخصية 44 %من إجمالي القضايا الواردة، تليها القضايا العامة بنسبة 34%، ثم القضايا الجزائية بنسبة 17%، ثم القضايا التجارية بنسبة 5%.

وبلغ إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر محاكم التنفيذ خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني أكثر من 57 ألف طلب، فيما تقدر المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 17 مليار ریال.

المصدر: عكاظ

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