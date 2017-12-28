صحيفة سعودية: حظر سفر أمير وإيقاف خدماته لمماطلته في "مؤخر صداق"

أوقفت محاكم التنفيذ السعودية، خدمات أحد الأمراء، بعد تمنعه عن دفع مؤخر الصداق لطليقته.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، بدأت القضية بعد وقوع الطلاق، إذ سارعت المطلقة بتوكيل محام، مطالبة زوجها السابق بدفع مؤخر صداق يتجاوز مليون ریال. وامتنع الأمير عن السداد، بحجة أن المسألة كانت مزاحا ولهوا، وليست على محمل الجد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزوج أقر بوقوع الطلاق أمام القاضي، إلا أنه أصر على أن ما كان مكتوبا في ورقة بخصوص مؤخر الصداق لم يكن سوى لهو ومزحة، ولا يوجد عليها شهود، مؤكدا رغبته بردها إلى عصمته.

وثبت للقاضي صحة ورقة مؤخر الصداق. وبعد حصول الزوجة على صك الطلاق، وما يثبت مؤخر الصداق، لجأت إلى محاكم التنفيذ، وتقدمت بطلب، لتحصل في نهاية المطاف على سند تنفيذي يجبر طليقها على تسديد ما عليه في غضون 5 أيام.

وتّم تجميد خدمات الأمير السعودي، ومنعه من السفر.

الدولار= 3.75 ريال سعودي

المصدر: عكاظ

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