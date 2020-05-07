مدينة ياروسلافل الروسية تشهد عرض "سيارات النصر" في 9 مايو

تشهد مدينة ياروسلافل الروسية تحقيق مشروع "سيارات النصر" حيث يقوم طلاب المدارس والمعاهد بترميم السيارات القديمة التي شاركت في الحرب الوطنية العظمى .

وعلى الرغم من القيود التي فرضتها السلطات على إقامة الفعاليات الجماهيرية يعتزم منظمو فعالية "سيارات النصر" الوطنية عرض المركبات التي أسهمت في انتصار الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) على قدامى المحاربين الذين يمكن أن يطلعوا عليها من نوافذ منازلهم.

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وانطلق المشروع بفضل مبادرة تقدم بها الرائد المتقاعد والمشارك في الحرب الوطنية العظمى، ميخائيل بايمر، الذي كان إبان الحرب قائدا لبطارية راجمات الصواريخ الأسطورية "كاتيوشا" وشارك مع بطاريته في معركتي ستالينغراد وكينيسبرغ.

وأعاد، ميخائيل بايمر، إلى الأذهان أن صواريخ بطاريته كانت منصوبة على منصات الشاحنات المستوردة من الولايات المتحدة في إطار برنامج المساعدات للدول التي حاربت هتلر (ليند لينز).

وطلب من المشاركين في المشروع بأن يرمموا سيارة وحيدة من هذا النوع ووضعوا عليها منصة صواريخ "كاتيوشا" الأسطورية على الرغم من حالتها التقنية السيئة.

وتمكن الطلاب من ترميمها وغيرها من سيارات الحرب من صناعة معمل ياروسلافل للسيارات، وقدموها هدية للضابط المتقاعد ، ميخائيل بايمر الذي اقترح أن تشارك تلك السيارة وغيرها من السيارات القديمة في العرض المسمى بـ "سيارات النصر".

المصدر: سلاح روسيا