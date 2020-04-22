75 عاما على دخول القوات السوفيتية العاصمة الألمانية

دخلت الدبابات السوفيتية في 21 أبريل عام 1945 عاصمة ألمانيا النازية برلين بعد اجتياز 3 خطوط دفاعية أنشأتها القيادة الألمانية على مشارف برلين.

وذلك في إطار معركة برلين الاستراتيجية والأخيرة في تاريخ الحرب الوطنية العظمى للشعب السوفيتي ضد ألمانيا النازية (1941 1945).

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معركة برلين هي العملية الهجومية الاستراتيجية التي قامت بها كل من الجبهة البيلوروسية الأولى تحت قيادة المارشال، جوكوف والجبهة البيلوروسية الثانية تحت قيادة المارشال، روكوسوفسكي والجبهة الأوكرانية الأولى تحت قيادة المارشال، كونيف والتي كان هدفها الاستيلاء على برلين ودحر مجموعة الجيوش الألمانية المدافعة عنها، وذلك في الفترة ما بين 16 أبريل/نيسان – 2 مايو/آيار عام 1945 .

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وواجهت الجبهات السوفيتية في اتجاه برلين مجموعتا الجيوش الألمانية وهما مجموعة جيوش فيستولا تحت قيادة الجنرال، هاينريكي ومجموعة الجيوش الوسطى تحت قيادة المارشال شورنر. وبلغ تعداد القوات السوفيتية قبل بدء العملية 2.5 مليون جندي و41 ألفا و 600 مدفع وهاون و6250 دبابة وعربة مصفحة و7500 طائرة. أما القوات الألمانية فضمت مليون جندي و10400 مدفع وهاون و1500 دبابة وعربة مصفحة و3300 طائرة.

وبدأ الهجوم السوفيتي على العاصمة الألمانية في 16أبريل بعد إتمام العمليات الرئيسية الناجحة للجيش السوفيتي في كل من هنغاريا وبوميرانيا الشرقية وبروسيا الشرقية، حيث سقطت يوم 9 أبريل مدينة كينغسبيرغ بعد مقاومة طويلة، الأمر الذي مكن المارشال روكوسوفسكي قائد الجبهة البيلاروسية الثانية من التحرك غرباً باتجاه نهر الأودر ومنع برلين من تلقي الامدادات الواردة من المناطق الاقتصادية الألمانية الهامة.

Sputnik Aleksey Danichev

وأصبح اقتحام برلين نفسها ذروة لمعركة برلين. وتمركزت في داخل العاصمة قوات حامية برلين تحت قيادة الجنرال، فيندلينغ وفيها 200 ألف جندي وانضم اليها 100 ألف آخرين من قوام التشكيلات الألمانية المنسحبة.

ومن خصوصيات معركة برلين الاستخدام الواسع لكميات كبيرة من المعدات المدرعة في داخل المدينة، الأمر الذي منع الدبابات من فرص المناورة وأدى إلى تكبد القوات السوفيتية خسائر كبيرة في الآليات والأرواح لأن الدبابات استهدفت بسهولة من قبل وسائل الدفاع الألمانية المضادة للدبابات.

ولم تهدأ المعارك في برلين ليلا ونهارا. وحول الألمان المدينة الى منطقة محصنة تحيط بها ثلاثة أطواق دفاعية. أما في المدينة ذاتها فقد شكلت 9 قطاعات دفاعية، ومن أهمها القطاع المركزي الذي ضم المؤسسات الحكومية ومقر هتلر ومبنى الرايخستاغ.

وأحرزت قوات الجبهة البيلاروسية الأولى التي هاجمت برلين من الشمال نجاحا في التقدم السريع وبدأت مدفعيتها في اليوم الخامس للهجوم قصف القوات الألمانية المدافعة عن برلين. وفي يوم 21 أبريل دخلت وحداتها المتقدمة الضواحي الشمالية والجنوبية الشرقية للعاصمة الألمانية، حيث التقت بالوحدات التابعة للجبهة الأوكرانية الأولى، مُحكمة بذلك حصار برلين وقاطعة حامية برلين عن مجموعة القوات الألمانية في منطقة فرانكفورت.

أما قوات الجبهة البيلوروسية الثانية فعبرت نهر الأودر الغربي واخترقت الدفاعات الألمانية على ضفته الغربية، الأمر الذي حال دون توجيه ضربة معاكسة إلى قوات الجبهة البيلاروسية الأولى من قبل جيش الدبابات الألماني.

في 25 أبريل وصلت التشكيلات المهاجمة للجبهة الأوكرانية الأولى إلى الضفة الشرقية لنهر الهالبه، حيث التقت بالوحدات المتقدمة للجيش الأمريكي. وتم بفضل هذا النجاح تقسيم الجبهة الألمانية المدافعة إلى بضعة أقسام.

في ليلة 30 أبريل– 1 مايو انتحر هتلر. واستمر الدفاع الألماني حتى صباح يوم 2 مايو، حين تم تقسيم الوحدات التابعة لحامية برلين إلى مجموعات منعزلة، بدأت في الساعة الثالثة بعد ظهر يوم 2 مايو بالاستسلام. وفي 8 مايو عام 1945 تم توقيع وثيقة استسلام القوات الألمانية دون قيد أو شرط. ، وشارك في مراسم توقيع الوثيقة من الجانب السوفيتي المارشال جوكوف.

تعتبر معركة برلين من أكبر العمليات الهجومية في الحرب العالمية الثانية. وأصبح انتصار القوات السوفيتية فيها عاملا رئيسيا وحاسما في اندحار ألمانيا النازية، اذ أنها فقدت بعد سقوط برلين كافة الإمكانات للمقاومة المنظمة. وأسفرت عملية برلين الهجومية عن أسر 480 ألف جندي ألماني. وبلغت إصابات الجيش السوفيتي في العملية 350 ألف فرد من بينهم 78 ألف قتيل.

المصدر: RT