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المركزي الروسي يصدر قطعا نقدية تذكارية

في ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى

المركزي الروسي يصدر قطعا نقدية تذكارية
المكتب الصحفي للمركزي الروسي
صورة أرشيفية
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أصدر المركزي الروسي قطعا نقدية تذكارية بمناسبة حلول الذكرى الـ75 لانتصار الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) وذلك لتداولها في روسيا إلى جانب القطع النقدية العادية.

وهناك قطعة نقدية فضية من فئة 3 روبلات، وقطعة نقدية فضية من فئة 25 روبلا، وقطعة نقدية ذهبية من فئة 50 روبلا، وقطعة نقدية من فئة 10 روبلات صنعت من معدن بسيط.

المركزي الروسي يصدر قطعا نقدية تذكارية
المكتب الصحفي للمركزي الروسي
صورة أرشيفية

وحفر على الوجه المقابل للقطعة النقدية من فئة 3 روبلات مشهد من فعالية "الفوج الخالد" إلى صورة ضابط بزي الاستعراض. أما القطعتان النقديتان الفضية  والذهبية بقيمة 25 روبلا و50 روبلا  فيتضمن وجهاهما المقابلان مشهدا من فعالية "الفوج الخالد" إلى جانب النصب التذكاري للجندي المجهول.

وأصدر البنك 3 آلاف قطعة نقدية فضية من فئة 3 روبلات و1500 قطعة فضية نقدية من فئة 25 روبلا  وألف قطعة نقدية ذهبية من فئة 50 روبلا. أما عدد القطع النقدية من فئة 10 روبلات فبلغ 10 آلاف قطعة.

المصدر: فيستي

 

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