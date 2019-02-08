العثور على كنز أثري ثمين في موسكو

أعلن الموقع الرسمي لمحافظة موسكو عن اكتشاف مجموعة من العملات الأثرية الثمينة في أحد شوارع المدينة.

وذكر بيان صادر عن الموقع أن "خبراء الآثار وأثناء التنقيب في شارع دولغوروكفسكي بموسكو عثروا على 95 قطعة نقدية تعود للقرن التاسع عشر، 36 منها مصنوعة من النحاس، و59 من الفضة".

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وعثر على القطع داخل جدار أحد المنازل الأثرية، وبلغ مجموع القطع النقدية وهي من فئات مختلفة 35 روبلا و5 كوبيكات، ويعتقد خبراء الآثار أن مالك المنزل خبأها في الجدار أثناء الأزمة المالية التي مرت بها روسيا خلال الحرب العالمية الأولى.

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ونقلت هذه القطع إلى غرفة خاصة في مبنى محافظة العاصمة الروسية، وتعمل المحافظة حاليا على استكمال الإجراءات اللازمة استعدادا لنقلها إلى متحف موسكو الوطني لترميمها وعرضها.

المصدر: لايف. رو