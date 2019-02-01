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العثور على "المدينة المفقودة" في جنوب إفريقيا تحت غطاء نباتي!

العلوم والتكنولوجيا

العثور على
Reuters Wits University
العثور على "المدينة المفقودة" في جنوب إفريقيا تحت غطاء نباتي!
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اكتشف علماء الآثار مدينة مفقودة عمرها 200 عام في ضواحي جوهانسبورغ، في جنوب إفريقيا، كان يقطنها في يوم من الأيام أكثر من 10 آلاف نسمة.

وفي السابق، كان يعتقد أن المدينة الكبرى التي كانت تسمى "كويننغ" قد تشكلت من أكواخ حجرية قديمة، لكن ثلاثة عقود من الأبحاث المعقدة، كشفت أخيرا أنها مدينة تضم 800 منزل.

وعثر على الموقع القديم الذي يقع أسفل الغطاء النباتي الكثيف في متنزه سوكيربوزراند الوطني، باستخدام تقنية الليزر المتطورة، حيث اعتمد علماء الآثار مليارات الليزر لاختراق الغطاء النباتي وإعادة تكوين صورة رقمية لكيفية ظهور "كويننغ" في الماضي.

ووصلت "كويننغ"، التي يعتقد أنها اندثرت في أعقاب صراع أهلي، إلى ذروتها بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر، عندما امتدت على مساحة تصل إلى 20 كلم.

ويمثل هذا الاكتشاف بالنسبة لعلماء الآثار نافذة مثيرة حول ماضي المنطقة، ما يعني أنها "ستسد فجوة تاريخية ضخمة، خاصة بالنسبة للجنوب الإفريقي، لأننا نعرف أن تاريخ ما قبل الاستعمار في جنوب إفريقيا ليس له سجل مكتوب"، وفقا لفيرن إمبالي سيكوانها، وهو عضو في فريق علماء الآثار الذي أجرى البحث تحت إشراف جامعة ويتواترسراند.

المصدر: RT

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