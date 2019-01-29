علماء روس يبتكرون مادة هامة للطيران والفضاء

ابتكر علماء الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية بالتعاون مع معهد المواد والتكنولوجيا الخفيفة سبيكة مقاومة جدا للحرارة، يمكن استخدامها في صناعات الطيران والفضاء.

وتفيد مجلة "Materials Letters" بأن هذه المادة ابتكرت بطريقة التصنيع الإضافي، وهي تكنولوجيا عامة تعد بإزاحة طرق الصب التقليدية في المستقبل القريب. ومن طرق التصنيع الإضافي الأكثر انتشارا، الصهر الانتقائي باستخدام الليزر.

ومن أهم السبائك المصنوعة بتلك الطريقة، سبيكة تتكون من معدني الألمنيوم والسيليكون، ولها متانة عالية في درجة حرارة الغرفة، ولكنها تفقد هذه الخاصية في درجات الحرارة التي فوق 200 درجة مئوية.

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ويقول ألكسندر تشوريوموف، أحد المبتكرين من الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية، إن "العيوب مثل الشقوق ودقائق المسحوق التي لم تنصهر، والتي ترافق إنتاج القطع بطريقة الانصهار الانتقائي بالليزر، هي مشكلات تقليدية. ولكن علماء الجامعة والمعهد استخدموا طريقة خلط المعادن الخفيفة بهدف تحسين الخصائص الميكانيكية للمادة".

وأضاف تشوريوموف قائلا: "لقد ابتكرنا تركيبا كيميائيا للسبيكة ومؤشرات طريقة الصهر الانتقائي بالليزر بحيث تضمن الحصول على بنية من غير عيوب وخصائص ميكانيكية مطلوبة للسبيكة المقاومة للحرارة- Al-Si-Fe من خلال تخفيض زمن مرحلة التصلب".

وتصل الكثافة الحجمية لهذه السبيكة الجديدة إلى 99.8% من النظرية. ووفقا للمبتكرين، ستكون هذه السبيكة مفيدة لاستخدامها في تكنولوجيا السيارات والطيران والفضاء.

المصدر: نوفوستي