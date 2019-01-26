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"سلاح الفرصة الأخيرة" أحد أنحف المسدسات في العالم! (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

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مسدس "بي إس إن-في"
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قام مهندسون من بيلاروس بتصميم مسدس "بي إس إن-في" الذي يعد من أنحف المسدسات في العالم، حيث يبلغ سمكه 18 ملم فقط.

ويخصص المسدس لأفراد القوات الخاصة الذين يستخدمونه كسلاح احتياطي.

ويرمي المسدس بطلقات عيار 9*19، على الرغم من أبعاده الصغيرة. ويمكن أن يتزود المسدس بمخزنين، يتسع كل منهما لـ 6 طلقات، أو بمخزنين يتسع كل منهما لـ 8 طلقات. ويبلغ وزنه 420 غراما فقط.

ويسمى "بي إس إن-في" أيضا بسلاح الفرصة الأخيرة، لصعوبة إطلاق النار منه إلى مسافة بعيدة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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