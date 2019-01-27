استئناف إنتاج مروحيات "مي-35 إم" للجيش الروسي

نشرت شبكة التواصل الاجتماعي الروسية "VK " صورا جديدة لاختبار مروحية "مي-35 إم" الحربية، والذي يجري في مدينة روستوف على الدون.

وأظهرت الصور أن المروحية الجديدة زودت بمنظومات "فيتيبسك" لمقاومة الدفاعات الجوية، مع العلم أنها أنتجت في شركة "روس فرتول" الروسية التابعة لمؤسسة "مروحيات روسيا".

Vk.com

ويعتقد مراقبون أن تلك الصور قد تشير إلى استئناف شركة "روس فرتول" إنتاج مروحيات "مي-35 إم" الحربية لمصلحة سلاح الجو الروسي.

يذكر أن القوات الجوية والفضائية الروسية تسلمت عامي 2011-2014 نحو 49 مروحية من هذا النوع، بموجب اتفاقيتين موقعتين عامي 2010 و2011.

VK

إلا أن إنتاج تلك المروحيات للجيش الروسي توقف عام 2017.

المصدر: سلاح روسيا