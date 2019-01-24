العلماء في طريقهم إلى ابتكار دماغ واع

من المحتمل أن يتمكن علماء من ابتكار دماغ بشري يمتلك وعيا، ما يساعد في دراسة الأمراض وزراعة الأعضاء ومجالات أخرى متعددة.

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بدأ العلماء عملهم في هذا المجال بنشاط في أبريل من السنة الماضية، عندما تمكن علماء يابانيون من الاحتفاظ بدماغ نشط خارج الجسم لمدة 36 ساعة، باستخدام مضخات تدفئة خاصة ودم صناعي. ونشرت نتائج هذه الدراسة على الموقع الإلكتروني لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

واكتشف العلماء في هذا الدماغ خلايا عصبية حية، ولكنها لم تكن نشطة، وهذا ما يجري في جسم الإنسان في حالة الغيبوبة عندما يفقد الوعي.

ونشرت مجلة "Nature" ردا على هذه التجربة رسالة مفتوحة إلى كبار جراحي الجملة العصبية في العالم، تدعوهم فيها إلى وضع قواعد إجراء مثل هذه التجارب. وهذا يعني أنه في المستقبل القريب، سيتمكن دماغ يتم إنماؤه في المختبر من العمل بصورة كاملة وحتى إظهار علامات الوعي.

المصدر: رامبلر