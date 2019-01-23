ابتكار تطبيق يساعد على رفع التركيز

صمم باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية تطبيقا محمولا يدرب القدرة على التركيز، ما يسمح بمكافحة متلازمة نقص الاهتمام.

ويفيد موقع "EurekAlert" بأن أحد أسباب انتشار اضطراب التركيز هو أن الناس يتفاعلون بسرعة مع المعلومات التي تنقل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب العلماء.

وعلاوة على ذلك، يحاول الشباب بمن فيهم الطلاب القيام بعدة عمليات في نفس الوقت، ما يؤثر سلبا في إمكانية الاحتفاظ بالاهتمام. وهذا يتفاقم بسبب الإجهاد وسوء النوم والتنقل من حزام زمني إلى آخر.

واشترك في تجربة للعلماء 75 متطوعا قسموا إلى ثلاث مجموعات. استخدم أفراد الأولى، ثماني ساعات يوميا لمدة شهر، التطبيق المبتكر "Decoder" الذي يتطلب من مستخدميه تركيزا مستمرا. واستخدم أفراد الثانية تطبيقا آخر خلال نفس الفترة. أما المجموعة الثالثة فلم تستخدم أي تطبيق.

إقرأ المزيد

وفي المرحلة الثانية من التجربة، كان على المشتركين اجتياز اختبارات لقياس مدى التركيز.

واتضح من نتائج التجربة أن الذين استخدموا تطبيق "Decoder" كانوا أفضل من الآخرين، حيث كان الفرق بينهم وبين أفراد المجموعتين الثانية والثالثة كبيرا، ويمكن مقارنة نتائجهم بفعالية بمن تناول محفزات كيميائية للجهاز العصبي المركزي بما فيها النيكوتين.

كما أن أفراد المجموعة الأولى اجتازوا اختبار اختيار المسارات (Trail Making Test) الذي يتضمن مد خط يربط بين 25 نقطة بسرعة على أساس أرقامها التسلسلية أو حروفها.

المصدر: لينتا. رو