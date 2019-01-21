روسيا تصمم مروحية هجينة

من المتوقع أن تظهر في روسيا قريبا مروحية هجينة تجمع بين مواصفات المروحية الكلاسيكية والطائرة من دون طيار.

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وأفادت وكالة "إنترفاكس-آ في إن" الروسية بأن مكتب "كاموف" للتصاميم وقع اتفاقية إعداد مشروع تصميمي خاص بالمروحية الهجينة خلال الأشهر الـ 10 المقبلة.

ويقضي المشروع بإعداد معايير ومتطلبات المروحية الجديدة وتحديد منصة تنصب عليها، إضافة إلى المواصفات التكتيكية التقنية وتشكيل خريطة طريق خاصة بتصنيعها.

وقالت وكالة "إنترفاكس" إن المروحية يمكن أن يقودها طيار من قمرة القيادة، أو تكون مروحية مسيّرة عن بعد. ويمكن أن تستخدم تلك المروحية الهجينة في وزارات الدفاع والداخلية والطوارئ على حد سواء.

المصدر: روسيسكايا غازيتا