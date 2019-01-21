معهد روسي يطرح فكرة تصميم محرك فرط صوتي يعمل بالماء

طرح خبراء من معهد الطائرات الروسي فكرة تصميم محرك فرط صوتي يعمل بالماء.

وأورد الخبراء طرحهم في تقرير سيقدمونه في مؤتمر علم وهندسة الفضاء، الذي سيعقد في جامعة "باومن" التقنية الحكومية الروسية، من 29 يناير حتى 1 فبراير بموسكو.

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ولفت التقرير إلى ظاهرة "الفورساج الخارق" (استهلاك الوقود الزائد) عندما تصل كميات من الماء إلى مدخل المحرك، وذلك عند التحليق بسرعة فوق صوتية وفرط صوتية. وفي هذه الحالة، فإن الماء يزيد من فاعلية المحرك ويحسن مواصفاته ويحميه من ارتفاع درجة الحرارة.

وجاء في التقرير أن محركا من هذا النوع يسمح ببلوغ سرعة 8 ماخ (تفوق سرعة الصوت بمقدار 8 أضعاف)، حيث تحدد السرعة القصوى بكمية الماء التي يحملها الصاروخ.

وتقضي الفكرة بأن ترفع الطائرة التي تحمل الماء على متنها صاروخا فضائيا إلى ارتفاع 40 كيلومترا، حيث يتسارع حتى سرعة 7 ماخ، الأمر الذي يسمح للصاروخ بألا يستخدم المرحلة الأولى، ويزيد من قدرة المرحلة الثانية ووزن الحمولة المفيدة التي يحملها.

المصدر: تاس