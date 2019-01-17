كائن حي يمتلك عضوا ذكريا ضخما مقارنة بطوله!

اكتشف علماء من كلية دارتموث الأمريكية الكائن الحي الذي يمتلك أكبر عضو ذكري، يصل طوله إلى 60% من طول جسمه.

وأكد الباحثون أن قضيب سرطان الناسك "hermit crab"، يمكن أن يصل طوله إلى 60% مقارنة بطول جسمه، ما يسمح لهذا النوع من مفصليات الأرجل بممارسة الجنس دون التعرض لخطر فقدان منزله الوحيد.

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ولاحظ العلماء أن هذا النوع من السرطانات قادته مراحل التطور لهذا النوع من الخصائص الفزيولوجية الخاصة، بسبب نوعية جسده الهش الذي يمنعه ويجعله يتردد في مغادرة منزله "قوقعته" خوفا من الموت.

وليتأكد العلماء من تميز سرطان الناسك بهذه الميزة الجنسية الفريدة، درسوا أكثر من 300 كائن من 9 أنواع من مفصليات الأرجل.

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وأثبت العلماء حقيقة علمية أخرى، تؤكد أن حجم قضيب السرطان الناسك يتعلق طردا وبشكل مباشر مع "تكلفة مسكنه" (القوقعة)، فكلما كانت القوقعة أعلى قيمة، كان القضيب أطول.

ويعتقد الباحثون أن محاولة إتقان ممارسة "الجنس الآمن" ليست خاصة بالسرطان الناسك، بل يتميز بها ممثلون آخرون لأنواع كائنات بحرية ونهرية أخرى.

يذكر أن أغلب سلالات السرطان الناسك تملك بطونا حلزونية ناعمة وحساسة جدا وعرضة للإصابات القاتلة، لذلك، يستعمل السرطان قواقع حلزونيات البحر أو قطع حطب مجوفة يحمي بها بطنه، وكلما كبر السرطان الناسك في الحجم، يضطر إلى البحث عن قوقعة أخرى تلائم حجمه، وسمي بالسرطان الناسك بسبب نمط عيشه الذي يشبه الناسك.

ومن الممكن أن تتنافس السرطانات على القوقعة الأفضل، وقد تستعمل نظام الأصناف، حيث يعطي السرطان قوقعته التي لم تعد تلائمه إلى سرطان صغير، فيستبدلها السرطان الصغير بقوقعته القديمة التي يعطيها إلى سرطان أصغر.

المصدر: لايف. رو