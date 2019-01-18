فيديو يظهر إمكانات مقاتلة "سو-35" الفائقة

انتشر على شبكة الإنترنت مقطع فيديو قصير يظهر إمكانات خطيرة تمتلكها مقاتلة "سو-35" الروسية الحديثة.

والتقط الفيديو من قمرة قيادة طائرة تحلق أمام "سو-35"، حيث أظهر قيامها بمناورة خطيرة توضح قدراتها الفريدة.

وذكرت وزارة الدفاع أن قدرة الطائرة الفائقة على المناورة متعلقة بمحركها "آ ل-41 إف 1 إس"، الذي يتميز بقوة دفع متحكم بها، ويمكّن المقاتلة من التسارع حتى سرعة فوق صوتية دون تشغيل نظام الفورساج (الاستهلاك الزائد للوقود).

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وبمقدور المقاتلة بلوغ سرعة 2500 كيلومتر في الساعة والصعود إلى ارتفاع 20 كيلومترا.

أما المدى الأقصى لتحليق الطائرة فبلغ 3600 كيلومتر، ويمكن أن يزداد حتى 4500 كيلومتر في حال تركيب مخزون إضافي للوقود.

ووصف الخبراء العسكريون الأمريكيون "سو-35" بأنها أخطر مقاتلة في العالم.

ومن مميزات المقاتلة الأخرى حملها لعدد كبير من صواريخ جو-جو، وقدرتها على إطلاق الصواريخ وهي تحلق بسرعة فوق صوتية، فضلا عن تزودها بوسائل الحرب الإلكترونية الفعالة.

المصدر: سلاح روسيا