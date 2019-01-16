"آبل" تطور نسيجا لـ "الملابس الذكية"!

سجلت شركة آبل براءة اختراع جديدة لنسيج خاص سيستخدم في صناعة "الملابس الذكية" التي ستطلق مستقبلا.

وسيحوي النسيج الذي ستصنع منه "الملابس الذكية" أسلاكا كهربائية غاية في الدقة، وأليافا خاصة قادرة على نقل مؤشرات جسم الإنسان، كدرجة الحرارة وحتى معدلات النبض، وتحويلها إلى بيانات خاصة لنقلها إلى الهواتف والأجهزة الذكية.

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وستساعد هذه الملابس الناس والرياضيين في مراقبة حالتهم الصحية أثناء المشي أو ممارسة الرياضة، كما ستسمح تقنياتها بتطوير أحزمة خاصة للساعات والأساور الذكية التي تراقب تلك المؤشرات.

كما يتوقع أن تساعد هذه التقنيات في ظهور ألبسة وأغطية للأسرّة المستخدمة في المشافي لمراقبة حالة المرضى على مدار 24 ساعة.

المصدر: فيستي