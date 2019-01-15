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"ساموم".. قاتل الدرونات الروسي يحمي القطب الشمالي

العلوم والتكنولوجيا

Dambiev.livejournal.com
مدفع "سموم" المزدوج
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تكشف وزارة الدفاع الروسية قريبا عن نسخة بسرعة رمي فائقة من منظومة "ساموم" للدفاع الجوي، ستستخدم في منطقة القطب الشمالي.

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وقالت قناة "زفيزدا" الروسية إن المنظومة نصبت على منصة مجنزرة، ولم تستبعد أن تتحول في المستقبل إلى روبوت لا يعتمد على البشر.

وبلغت سرعة رمي منظومة "ساموم" 2000 طلقة في الدقيقة. وهي عبارة عن مدفع عيار 23 ملم مزدوج. ومن ميزات العربة القتالية التي تنقلها، قدرتها على تحمل رشقات يطلقها رشاش ورصاص بنادق القنص. أما سرعة سير العربة فيمكن أن تبلغ 160 كيلومترا في الساعة.

وقد أطلق على "سموم" لقب قاتل الدرونات.

المصدر: زاشيشات روسيا

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