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تضاعف عدد الغواصات روسية الصنع في الجزائر

العلوم والتكنولوجيا

تضاعف عدد الغواصات روسية الصنع في الجزائر
" janes.com " بوابة
الغواصتان الجزائرتان في ميناء مرسى الكبير
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أفادت بوابة "janes.com" الجزائرية بأن قاعدة مرسى الكبير البحرية الجزائرية شهدت، في 10 يناير الجاري، مراسم دخول غواصتين من طراز "فارشافينكا" في تشكيلة البحرية الجزائرية.

وقد أطلق على الغواصتين: "Ouarsenis" و"Hoggar"، وهما من مشروع 636.1 "فارشافينكا" الذي بنيت في إطاره 6 غواصات للبحرية الفيتنامية، وقد بدأ بناؤهما عامي 2015 و2016، ووصلتا الجزائر نهاية العام الماضي.

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وتعمل الغواصات من مشروع "فارشافينكا" بالديزل والكهرباء، وهي غواصات متعددة الأغراض، ومصممة لمكافحة الغواصات والسفن، وحماية القواعد البحرية والساحلية والاتصالات البحرية.

وتبلغ إزاحة هذا النوع من الغواصات 3000 طن، وسرعتها 20 عقدة بحرية. وهي قادرة على الغوص إلى عمق حتى 300 متر. وتتزود بالألغام و6 أجهزة طوربيد ومنظومة ضاربة للصواريخ.

تجدر الإشارة إلى أن غواصات هذا المشروع مزودة في البحرية الروسية بصواريخ مجنحة من طراز "كاليبر". ويطلق على هذه الغواصات في حلف الناتو اسم "الثقوب السوداء" لأنه لا صوت لها.

يذكر أن غواصت "فارشافينكا" الأولى والثانية: "Messali el Hadj" و"Akram Pacha"، دخلتا في البحرية الجزائرية عامي 2009 و2010، وهما من مشروع "636 إم"، مع العلم أن مشروع 636.3 "فارشافينكا" تم وضعه في العصر السوفيتي.

المصدر: سلاح روسيا

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