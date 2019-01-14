أطول طائرة في العالم تحال على التقاعد بعد 6 رحلات فقط!

استحوذت شركة "Hybrid Air Vehicles"، ومقرها المملكة المتحدة، منذ عامين، على أخبار العالم بعد طرحها للنموذج الأولي لأطول طائرة في العالم "Airlander 10".

وقد صممت "Airlander 10" على أنها نموذج يجمع بين الطائرة والمنطاد، لتكون بديلا للطائرات والمروحيات الموجودة الآن. ولكن وفقا لصحيفة الغارديان، فإن هذا النموذج الأولي لن يصعد إلى السماء مرة أخرى، حيث تقول الشركة إنها "لا تخطط لطيران Airlander 10 النموذجية مرة أخرى".

The world's longest aircraft is set to go into full production, and be designed to take passengers for the first time:



https://t.co/WGTKZuzmZs#airlander10#airlanderpic.twitter.com/PisdEm5rVO — ITV News Anglia (@itvanglia) January 13, 2019

وصممت الطائرة الأطول في العالم، والتي يطلق عليها أيضا اسم "flying bum"، في الأصل، من قبل الجيش الأمريكي عام 2010، كمنصة استطلاع (تسمى "مركبة التحمل الطويل متعدد الذكاء")، والتي يمكنها أن تظل في السماء لعدة أسابيع في كل مرة تحلق فيها.

وعندما ترك خفض الميزانية المشروع بمستقبل غير واضح، اشترت شركة "Hybrid Air Vehicles" النموذج الأولي وقدمته للمملكة المتحدة، قصد تحويله إلى السوق المدنية لنقل البضائع والمسافرين.

That’s it! Forget space. I’d rather go for a weekend cruise on this gorgeous thing! 😍 pic.twitter.com/9v2WJWYlB1 — Duncan Jones (@ManMadeMoon) September 13, 2018

وصنع المنطاد الطائر من ألياف الكربون والكيفلار والبولي إيثيلين تيريفثاليت ذي الاتجاهين، وتمتلئ المركبة بالهيليوم، وتستخدم محركات الديزل للإقلاع والهبوط والتحليق في اتجاهات مختلفة.

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وتلقت الشركة منحا من حكومة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لمساعدتها في اختبار النموذج الأولي لـ"Airlander 10"، وكانت أول رحلة تجريبية له في عام 2016، حيث نجح في الإقلاع والتحليق في السماء والهبوط، إلا أن رحلة الاختبار الثانية لم تكن بالقدر نفسه من النجاح، حيث تحطم النموذج في أحد الحقول، ما أدى إلى إتلاف قمرة القيادة.

وأصلحت المركبة فيما بعد وأكملت عدة رحلات تجريبية أخرى خلال عام 2017، على الرغم من تعرضها لحادث آخر أسفر عن إصابة شخصين وتضرر كبير للطائرة المنطاد، وهو ما دفع الشركة إلى اتخاذ قرار إحالتها إلى التقاعد.

وكشفت شركة "Hybrid Air Vehicles" أنها حصلت على ما يكفي من المعلومات من تجارب النموذج الأولي لـ "Airlander 10"، ما يعد كافيا للمضي قدما في تطوير نموذج جديد، وتخطط الشركة أيضا لإنتاج طراز أكبر يحمل اسم "Airlander 50"، مصمم لينقل حمولة تزن 50 طنا.

المصدر: ذي فيرج