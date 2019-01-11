طائرة النقل الروسية "إيل-112" تدهش الخبراء الأمريكيين

أكد الخبير العسكري الأمريكي، مارك يبيسكوبوس، أن طائرة "إيل-112" هي أفضل وسائل النقل وأهمها في الجيش الروسي.

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وجاء في مقال نشرته صحيفة "The National Interest" الأمريكية أن تلك الطائرة تعد السبيل الأمثل لاستبدال النماذج القديمة من طائرتي "إن-24" و"إن-26" في أسطول طائرات النقل الروسية.

أما محرك التوربين الغازي الروسي من صناعة شركة "كليموف" للمحركات، والذي تستخدمه طائرة النقل "إيل-112"، فحصل على تقييم خاص من قبل الخبراء العسكريين الأمريكيين.

وقالت الصحيفة إن الطائرة الروسية تتزود بمنظومة "بريزيدنت-إس" التي تحميها من خطر الصواريخ الموجهة.

وكانت مجلة "لايف" الروسية قد وصفت في وقت سابق طائرة "إيل-112" بأنها شاحنة القرن الحادي والعشرين، مشيرة إلى أنها يمكن أن تنتج بنسخ مختلفة، بما في ذلك كطائرة ركاب محلية خفيفة. وقالت إن أول دفعة من تلك الشاحنة الطائرة ستتضمن 35-37 طائرة يبلغ مدى عملها 2400-2500 كيلومتر.

المصدر: لايف.رو