مجلة أمريكية: دبابة "T-90S" الروسية هي الأفضل في العالم

أفادت مجلة "المصلحة الوطنية" الأمريكية بأن ثمن الدبابة الروسية "T-90S" يبلغ نصف قيمة الأمريكية "M1 Abrams"، وتجمع إيجابيات الدبابتين "T-72" و"T-80"، لذلك فهي الأنجح في سوق السلاح.

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وتشير المجلة الأمريكية إلى أن دبابة "T-90S" مزودة بسبطانة مدفع ملساء من نوع "2А46М" عيار 125 ملم ومحرك ديزل قوي "В-84МС".

وتضيف المجلة أن الدبابة الروسية تحظى بشعبية واسعة خارج روسيا، فمثلا، اشترت الهند 300 دبابة من هذا النوع، وكانت فيتنام آخر دولة تشتري 32 دبابة منها.

وتعد دبابة "T-90S" نسخة للتصدير من دبابة "Т-90"، لذلك، فهي غير مزودة بكشافات ضوئية من نوع "شتورا"، وأضيفت بدلا منها وحدات حماية ديناميكية إضافية، كما أنها مزودة بمكيفات هواء.

المصدر: لينتاز رو