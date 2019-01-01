تحليق جديد لطائرة ركاب صينية تنافس "إم إس-21" الروسية

قام النموذج الثالث من طائرة الركاب الصينية "С919" بأول رحلة جوية له في مطار شنغهاي الدولي.

وأفادت وسائل إعلام نقلا عن مصدر في شركة "COMAC" الصينية المصنعة للطائرة، بأن الرحلة الجوية استغرقت ساعة و38 دقيقة، حيث تم تأكيد قابلية الطائرة للقيادة وغيرها من المواصفات.

وتقوم شركة "COMAC" الصينية في الوقت الحاضر بتجميع 3 نماذج أخرى من تلك الطائرة، ويتوقع أن تنطلق اختباراتها الجوية قبل نهاية عام 2019.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن برنامج اختبار طائرة الركاب "С919" بدأ يتحقق في منتصف عام 2017، وقد أدخلت تعديلات إلى تصميم الطائرة بعد الرحلات الجوية الأولى لأول نموذجين لها.

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وتعتزم شركة "COMAC" الصينية الحصول على ترخيص باستخدام طائرتها المزودة بمحرك "ليب 1 سي" من صناعة شركة "CFM International" في الصين، نهاية عام 2020. ويتوقع أن ينتج أول نموذج من الطائرة على دفعات عام 2021. وعلاوة على ذلك، تعتزم الشركة الحصول على ترخيص باستخدام الطائرة من السلطات الجوية الأوروبية.

وقد تلقت الشركة الصينية طلبيات بإنتاج 815 طائرة ضيقة الهيكل من طراز "С919"، ووردت غالبية تلك الطلبيات من شركات صينية. فيما تعوّل الشركة على أن تحتل ثلث السوق الصينية للطائرات ضيقة الهيكل وخمس السوق العالمية منها. وتخطط لأن تنتج خلال 20 عاما، 2300 طائرة من هذا النوع، حيث ستنافس طائرتي "إيرباص" الأوروبية و"بوينغ" الأمريكية و"إم إس-21" الروسية.

المصدر: سلاح روسيا