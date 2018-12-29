قاذفة "تو-22" الروسية المطورة تحلق للمرة الأولى (فيديو)

قامت قاذفة "تو-22 إم 3 إم" الروسية المطورة بأول رحلة جوية لها، وصعدت إلى ارتفاع 1500 متر وبقيت في الجو لمدة 37 دقيقة.

وأفاد ناطق باسم شركة "توبوليف" المصنعة للطائرة بأن الطاقم اختبر خلال تلك الفترة أجهزة جديدة، مضيفا أن الاختبار الجوي تكلل بنجاح تام.

وقال المهندسون إن التعديلات التي طرأت على الطائرة طالت 80% من الأجهزة الإلكترونية، حيث تزودت الطائرة بأجهزة جديدة للملاحة والاتصال، وأجهزة تسديد حديثة وأجهزة للحرب الإلكترونية.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن قاذفة "تو-22 إم 3 إم" تتسلح بصاروخ "خا-32" الذي بلغ مدى عمله ألف كيلومتر، كما بلغت سرعته القصوى 5 آلاف كيلومتر في الساعة.

يذكر أن "تو-22 إم 3" تعد اليوم قاذفة أساسية بعيدة المدى في القوات الجوية والفضائية الروسية. ويمكن أن تتسارع حتى 2300 كيلومتر في الساعة. ويكفي مخزون وقودها للتحليق إلى مسافة 5500 كيلومتر. ويمكن أن تحمل القاذفة 3 صواريخ موجهة جو-أرض أو 25 طنا من القنابل الجوية.

المصدر: فيستي. رو