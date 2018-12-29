شركة روسية تبتكر صاروخا شبحا يحاكي عمل الصواريخ المجنحة

انتهى مصنع "كوبول" الكهروميكانيكي في مدينة إيجيفسك الروسية من تصميم صاروخ يتميز بالتخفي عن الرادارات، من شأنه محاكاة عمل الصواريخ المجنحة المصنوعة باستخدام تكنولوجيا "ستيلز".

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وقال مدير المصنع لشؤون التعاون الدولي والطلبيات العسكرية، إيغور إيفانوف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية، إن الصاروخ سيسمح بتدريب أفراد كل منظومات الدفاع الجوي على التعامل مع الصواريخ المجنحة المعادية وتدميرها.

وأوضح إيفانوف أن الصاروخ التدريبي "أديوتانت"، يمكن أن يحلق على كل الارتفاعات ويحمل مختلف الحمولات. أما الارتفاع الأمثل لتحليقه فهو 100 متر، حيث تتفتح مظلته ليستطيع الهبوط بسلام.

ومن جهة أخرى، فقد لفت إيفانوف انتباه الصحفيين أيضا إلى مجموعة من الأهداف التدريبية قام المصنع بتصميمها، ومن ميزاتها استخدام درونات يمكن أن تحاكي مختلف الأنواع من الطائرات من دون طيار، أو سربا من الدرونات المعادية.

المصدر: تاس