اكتشاف منحوتات حجرية قديمة ظلت مخفية 600 سنة

اكتشفت نقوش حجرية قديمة ظلت مخفية لمدة 600 عام، في قبر يعود لأسقف من القرون الوسطى في اسكتلندا.

وعثر على صور لشخصيات شبيهة بالقديس على الجانب الذي يواجه الجدار، بينما كان خبراء الحفاظ على البيئة يقومون بتفتيش روتيني.

AP Historic Environment Scotland

AP Historic Environment Scotland

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ويقع القبر في كاتيدرائية دنكيلد في بيرثشاير، ويعود إلى الأسقف كارديني، من القرن الخامس عشر، وقد ألقت عملية كشف النقوش الحجرية الضوء على تاريخ الموقع، وكشفت أن القبر نقل في مرحلة ما من موقعه الأصلي، وبني داخل الجدار في الموقع الحالي.

وقال كولن موير، حارس متحف "Historic Environment Scotland" الذي قاد هذا الاكتشاف، إن "العثور على هذه المنحوتات المخفية النادرة وراء قبر الأسقف كارديني في القرن الخامس عشر مثير للغاية وسيثري فهمنا لتاريخ كاتيدرائية دنكيلد".

ونحتت النقوش في وقت متأخر من العصور الوسطى، "ويمنح هذا الاكتشاف أيضا، حافزا جديدا لإجراء المزيد من الأبحاث واستكشاف الموقع، حيث لا نعرف بعد متى نقل القبر بالضبط من مكانه الأصلي ولماذا".

وبُني القبر في عام 1420 لإيواء كارديني، الذي انتخبه البابا بنديكت الثامن في عام 1399.

المصدر: إنديبندنت