قوات الهندسة الروسية تتسلم عربات شق طرق مؤقتة (فيديو)

تسلمت وحدات سلاح الهندسة العسكرية الروسية عربات "كا أر في دي" التي من شأنها شق طرق مؤقتة بشكل سريع.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن الشركة المصنعة لتلك العربات سلمت سلاح الهندسة العسكرية الروسية 12 عربة من هذا النوع.

وقال الناطق إن عربة "كا أر في دي" منصوبة على منصة شاحنة "كاماز-52501" الروسية، وهي مخصصة لاجتياز الأرض الوعرة والمستنقعات لتسير فيها العربات المجنزرة والمدولبة والخاصة.

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وأوضحت وزارة الدفاع أن العربات الهندسية تستخدم مواد خفيفة فائقة الصلابة في عملية مد الطرق. كما تستخدم آلية ذات تصميم خاص من شأنها وضع أغطية على سطح الأرض.

ويسمح كل ذلك، حسب وزارة الدفاع بسير العربات المدولبة بوزن 12 طنا والعربات المجنزرة بوزن حتى 60 طنا، علما أن عربة هندسية واحدة بوسعها شق طريق مؤقت بطول 50 مترا وعرض 4.6 متر، خلال 5 دقائق.

المصدر: زاشيشات روسيا