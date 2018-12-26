"كبد نباتي" لتنقية هواء المنازل من المواد المسرطنة

تمكن علماء الوراثة في جامعة سياتل في واشنطن من إنتاج نبات منزلي قادر على تنظيف الهواء من المواد المسرطنة.

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وحصل العلماء على نبات "منزلي ينظف الهواء" من نبات بوتوس "epipremnum"، بعد تعديله وراثيا بإضافة حمض نووي من الأرانب، يساهم في تحليل مواد مثل البنزين الكلوروفورم.

وأدخل العلماء في الحمض النووي المعدل لهذا النبات جين "CYP2E1" المسؤول عن معالجة المواد السامة في كبد الثدييات. وبهذه الطريقة، حصل علماء الوراثة على نبات قادر على تنظيف الهواء داخل غرف المنزل من مادة البنزول وغيرها من الكربوهيدرات الطيارة التي تؤثر في الجسم كمواد مسرطنة.

ويقول العلماء: "بينت أول تجربة أن نباتا من هذا النوع وزنه حوالي 10 كلغم يمكنه تنظيف هواء الغرفة خلال أسبوع، حتى إذا كان تركيز المواد المسرطنة يزيد بمئات وآلاف المرات عن الحد المسموح به".

المصدر: ميديك فورم