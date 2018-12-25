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سانا: الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية في أجواء ريف دمشق

الجيش الروسي يتزود بمنظومات "تور" المطورة

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الروسي يتزود بمنظومات
شركة "روس أوبورون أكسبورت"
منظومة "تور" للدفاع الجوي
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وقع مصنع "كوبول" من مدينة إيجيفسك الروسية اتفاقية مع وزارة الدفاع الروسية لتوريد منظومات "تور" المطورة للصواريخ المضادة للجو.

وتشمل الاتفاقية نماذج جديدة من منظومة "تور" السوفيتية القديمة التي تم تحديثها أخذا بالحسبان خبرة العمليات الحربية في سوريا، وكذلك نسخا من المنظومة ستستخدم في منطقة القطب الشمالي.

وأوضح نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن مصنع "كوبول" الروسي بصفته شركة متخصصة في إنتاج أنظمة الدفاع الجوي تولى تنفيذ طلبية برنامج تسليح الجيش الروسي. وكان قد سلم قبل الموعد المعين له فوجا من منظومات "تور-إم 2" المطورة و12 نسخة مطورة من المنظومة ستستخدم في منطقة القطب الشمالي.

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يذكر أن "تور 2 إم" هي منظومة حديثة قصيرة المدى للصواريخ المضادة للجو تستخدم في القوات البرية. وتنحصر مهمتها الرئيسة في حماية وحدات القوات البرية خلال تنقلها من منطقة إلى أخرى.

وبمقدور المنظومة اكتشاف أي هدف جوي على مدى 30 كيلومترا وإطلاق النيران عليه بعد مرور 5 أو 10 دقائق. وليس من الضروري أن تتوقف المجنزرة لإطلاق الصواريخ، إذ يمكنها أن تطلقها من الحركة مباشرة.

وقال صناع الصواريخ الروسية إن المنظومة بوسعها تدمير الأهداف الجوية المعادية وهي تسير بسرعة 45 كيلومترا في الساعة.

المصدر: فيستي.رو

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