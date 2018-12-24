اكتشاف أكثر من 100 مخلوق مجهول في مياه أستراليا! (فيديو)

اكتشف علماء الطبيعة الأستراليون، في مياه جزيرة تسمانيا، أكثر من 100 كائن حي مجهول للباحثين.

وذكرت مجلة "Scimex"، أن الباحثين تمكنوا من اكتشاف هذا العدد الكبير من الكائنات البحرية بعد رحلة استكشاف امتدت لأربعة أسابيع.

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وعثر على هذه الكائنات الغريبة على عمق أكثر من كيلومتر واحد، بعد سبر أكثر من 45 جبلا بحريا.

وسجل العلماء خلال هذه الرحلة الاسكتشافية 300 ساعة فيديو و60 ألف صورة لهذه الكائنات المدهشة. وأخذ الباحثون عينات من هذه الكائنات إلى المخابر للدراسة ومقارنتها بالأنواع المكتشفة سابقا.

ومن بين أغرب الأنواع التي عثر عليها العلماء، فصيلة من الحبار أطلقوا عليها تسمية "الحبار البؤري الحيوي"، وأسماك قرش الأشباح النادرة، وأنواع جديدة من سرطان وجراد البحر وغيرها من الكائنات التي شاهدوها لأول مرة في حياتهم.

وأكد الباحثون على أن هذه الأنواع الجديدة التي عثروا عليها تعيش في المنطقة المحمية ولا تطالها يد العابثين من البشر.

المصدر: إزفيستيا