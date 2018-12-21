علماء يعثرون على اكتشاف نادر في لبنان

عثر علماء على 4 حشرات صغيرة الحجم عاشت قبل 130 مليون عام، وقتلت بتأثير صمغ شجرة بعد أن فقست بيوضها مباشرة، وسط قطعة من العنبر اللبناني.

ويمثل هذا الاكتشاف أول دليل أحفوري على الإطلاق لأداة قصيرة العمر تستخدمها الحشرات في التحرر من قوقعتها، والمعروفة باسم "egg bursters" أو "انفجارات البيوض".

Ricardo Pérez-de la Fuente, Oxford University Museum of Natural History

وعلى الرغم من أن العلماء ليسوا متأكدين بالضبط من كيفية موت هذه المخلوقات، إلا أن وقوعها السريع في الفخ يلقي ضوءا جديدا على التاريخ التطوري للحشرات القديمة.

وما تزال العديد من الحشرات الحديثة تستخدم "egg bursters" لتتحرر من قوقعتها، ولكنها تختفي بسرعة بمجرد خروج الحشرة منها.

وقال العلماء إن العثور على دليل على هذه الميزة، يعود إلى ما قبل التاريخ، يعد أمرا غير مسبوق.

Ricardo Pérez-de la Fuente, Oxford University Museum of Natural History

وأشار الباحث في الدراسة، الدكتور مايكل إنجل، وهو عالم من جامعة كنساس، إلى أن "الهياكل التي تفقس منها الحشرات تميل إلى أن تختفي بسرعة، ولذلك فإن الحصول على أدلة أحفورية عليها يعد أمرا استثنائيا حقا".

وعثر على العنبر في لبنان، حيث كانت جميع العينات الأربع مجتمعة في القطعة نفسها. وكانت قطع من قشور البيوض بجانب الحيوانات التي كانت تقريبا بحجم حشرة "أسد المن".

ويعتقد العلماء أن ظهور الصمغ حدث بسرعة كبيرة بسبب حقيقة أن بعض الحشرات كانت ما تزال تمسك بقشور بيوضها.

المصدر: ديلي ميل