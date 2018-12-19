روسيا ترفض استعراض صاروخها أمام الولايات المتحدة

وصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، استعراض روسيا لصاروخ "9М729" الذي تعتبره واشنطن انتهاكا لمعاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، بأنه "شفافية مفرطة".

وقال ريابكوف في تصريح لصحيفة "كوميرسانت"، إن موسكو لا ترى حاليا ما يبرر عرض الصاروخ من وجهة نظر سياسية وتقنية.

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ووفقا لنائب وزير الخارجية، فإن عرض الصاروخ سيكون سابقة غير مرغوب بها، على خلفية محاولات الولايات المتحدة "الاطلاع" على التصاميم الروسية. وأضاف موضحا أن الولايات المتحدة لم تطلب عرض الصاروخ المجنح "9М729"، بل طلبت تدميره بطريقة يمكن التحقق منها.

وفي 8 ديسمبر الجاري، أعلن أن رد روسيا على الإنذار النهائي للولايات المتحدة بشأن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، قد يكون تحديث الصاروخ المجنح "9М729".

وبحسب الخبير العسكري، قسطنطين سيفاكوف، فإن مدى هذه الصواريخ حاليا لا يزيد عن 400 كلم، أي أنها لا تنتهك المعاهدة.

أما الولايات المتحدة، فتتهم روسيا بإخفاء المواصفات الحقيقية لصواريخ "9М729" منظومة (إسكندر-إم)، وتعتقد بأن مداها أكثر من 500 كلم.

المصدر: لينتا. رو