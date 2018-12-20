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تدريبات عسكرية روسية بمشاركة أجهزة الحرب الإلكترونية

العلوم والتكنولوجيا

تدريبات عسكرية روسية بمشاركة أجهزة الحرب الإلكترونية
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محطة الحرب الإلكترونية "جيتيل"
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شاركت منظومات الحرب الإلكترونية من طراز "ليب-3" و"جيتيل" و"ألتايتس" في تدريبات عسكرية جرت في إقليم خاباروفسك بشرق روسيا.

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واستطاعت تلك المحطات إسكات الدرونات التابعة للعدو الافتراضي، وذلك بعد وصولها إلى منطقة محددة نشرت فيها أجهزتها للحرب الإلكترونية.

وقام درون "ألورلان-10" الثقيل بأداء دور درون معادي في التدريبات. أما المحطات فاكتشفته في الجو وقامت بتحليل إشاراته وتحديد مجال الترددات الذي عمل فيه.

ثم شغل خبراء الحرب الإلكترونية أجهزة التشويش التي أسكتت عملية التحكم عن بعد في الدرون، ومنعته من إرسال صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو ومعلومات عن إحداثيات الأهداف الصديقة إلى مركز القيادة.

المصدر: سلاح روسيا

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