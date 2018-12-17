أمريكا تطور مقاتلة جديدة من الجيل السادس

ذكر موقع "af.mil" أن الولايات المتحدة تطور مقاتلة من الجيل السادس ستحل مكان المقاتلات الرئيسة في أسطولها الجوي.

وتشير البيانات إلى أن أمريكا ستكون بحاجة لـ 414 مقاتلة حديثة من الجيل السادس على الأقل، لاستبدال مقاتلات "F-15" و"F-22" الموجودة في أسطولها الجوي، ومن المتوقع أن تصل تكلفة الطائرة الواحدة منها إلى 300 مليون دولار.

ومن المفترض أن تبدأ الولايات المتحدة بتشغيل هذه الطائرات عام 2030، ضمن خطة لإعادة تسليح أسطولها الجوي. أما كلفتها العالية، فيرجعها الخبراء إلى كونها ستأتي بتصميم فريد يقلل من قدرة الرادارات على اكتشافها، ومحركات تعمل بمبدأ غير مسبوق أيضا، فضلا عن تزويدها بتقنيات وأسلحة جديدة.

إقرأ المزيد

ويأتي تطوير هذه الطائرة في الوقت الذي تعمل فيه كل من روسيا وبريطانيا على تطوير مقاتلات مماثلة، فيما أكدت مصادر تركية أن المختصين في البلاد يطورون طائرة "MMU" لتكون من جيل "ما بعد الشبح".

المصدر: لايف. رو