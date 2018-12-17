الحشرة "الأسرع لسعا" على وجه الأرض!‏ (فيديو)

اكتشف علماء أمريكيون الحشرة الأسرع "فتكا" على الأرض والتي تمتلك أسرع الفكوك واللسعات.

وذكر علماء الأحياء في مجلة "Royal Society Open Science"، أن "نمل دراكولا" يستخدم "إمكانياته الخارقة" التي تتمثل في ميزة السرعة في اللسع لكي يصعق الحشرات الأخرى التي تقع في طريقه.

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ويقوم النمل الخارق على تغذية يرقاته من الفرائس التي اصطادها، معتمدا على ميزته الأفضل في "أسرع لسعة".

يذكر أن الخبراء استطاعوا اكتشاف تلال النمل الأبيض العملاق، الموجود في البرازيل لأكثر من 4 آلاف سنة، وتصويره من الفضاء وذلك لكبر مستعمرات هذه الحشرات التي تجعلها مرئية.

فقد حفرت هذه الحشرات 10 كيلومترات مكعبة من التربة، ما يساوي حجم 4 آلاف من الأهرامات الكبرى.

المصدر: إزفيستيا