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إطلاق أول نموذج تجريبي من عربة "تيغر-2" المدرعة الروسية

العلوم والتكنولوجيا

إطلاق أول نموذج تجريبي من عربة
Saidpvo.livejournal.com
عربة "تيغر" الروسية
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أعلنت الشركة الصناعية العسكرية الروسية أن أول نموذج تجريبي من عربة "تيغر-2" من الجيل الجديد، سيكون جاهزا في مارس أو أبريل عام 2019، بعد تعديلها بطلب من وزارة الدفاع الروسية.

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وصرح ناطق باسم "الشركة الصناعية العسكرية" الروسية في وقت سابق بأن النموذج التجريبي للعربة، سيطلق نهاية العام الجاري. مضيفا أن الشركة زادت من تحصين العربة أمام الألغام، حيث يمكن أن تتحمل انفجار لغم بوزن كيلوغراميْن من مادة التروتيل. كما زادت من حمولة العربية حتى طنين.

أما عربة "تيغر-إم" التي تزودت بها وحدات القوات البرية الروسية، فتتحمل انفجار 600 غرام من المتفجرات، وحمولتها 1.2 طن.

يذكر أن العربة طورت بناء على خبرة استخدام عربة "تيغر-إم" في ظروف القتال. أما زيادة حمولتها، فتسمح للعربة بالتزود بأسلحة ثقيلة.

ومن الجدير بالذكر أن "تيغر" هي أسرة من العربات المدرعة الروسية، يتم إنتاجها في مصنع "أرزاماس" الروسي.

المصدر: تاس

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