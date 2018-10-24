الكشف عن سبب ثوران بركان تاوبو الهائل

حدد علماء جامعتي فاندربيلت وميشيغان التكنولوجية الأمريكية أسباب كارثة ثوران بركان تاوبو في نيوزيلندا، وتبين أن السبب كان ارتفاع الصهارة إلى السطح بسبب ثوران براكين صغيرة.

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ويفيد موقع Science Alert بأن الثوران الكارثي لبركان تاوبو حدث قبل 26.5 ألف سنة، قذف خلالها 530 كيلومترا مكعبا من الصهارة. ومن المعلوم أنه قبل 350-240 سنة ثار بركان تاوبو سبع مرات.

وحلل علماء البراكين رواسب الصخر في منطقة البركان، واتضح للعلماء أنه بعد كل ثوران صغير، وقذف 50-150 كيلومترا مكعبا من الصهارة، كانت الرواسب تقترب أكثر فأكثر من السطح.

وعلى الرغم من أن الانفجارات الصغيرة كانت تقلل من احتمال وقوع ثوران هائل، إلا أن ارتفاع الصهارة ساعد في حدوث هذا الثوران، لأنه خلال آلاف السنين، كانت الصهارة الناتجة عن الانفجارات الصغيرة تتراكم في حجر غير عميقة، وعندما بلغت حجما معينا وقع الثوران الهائل.

ووفقا للعلماء، ستساعد نتائج دراستهم في تحديد ظروف انفجار البراكين مستقبلا.

المصدر: لينتا رو