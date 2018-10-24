 
مباشر
عاجل
مباشر.. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يشارك في جلسة بمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018"

الكشف عن سبب ثوران بركان تاوبو الهائل

العلوم والتكنولوجيا

الكشف عن سبب ثوران بركان تاوبو الهائل
Globallookpress DanitaDelimont.com
بركان في نيوزيلندا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kyod

حدد علماء جامعتي فاندربيلت وميشيغان التكنولوجية الأمريكية أسباب كارثة ثوران بركان تاوبو في نيوزيلندا، وتبين أن السبب كان ارتفاع الصهارة إلى السطح بسبب ثوران براكين صغيرة.

إقرأ المزيد
بركان يلوستون بركان هائل قادر على تدمير البشرية جاهز للانفجار!

ويفيد موقع Science Alert بأن الثوران الكارثي لبركان تاوبو حدث قبل 26.5 ألف سنة، قذف خلالها 530 كيلومترا مكعبا من الصهارة. ومن المعلوم أنه قبل 350-240 سنة ثار بركان تاوبو سبع مرات.

وحلل علماء البراكين رواسب الصخر في منطقة البركان، واتضح للعلماء أنه بعد كل ثوران صغير، وقذف 50-150 كيلومترا مكعبا من الصهارة، كانت الرواسب تقترب أكثر فأكثر من السطح.

وعلى الرغم من أن الانفجارات الصغيرة كانت تقلل من احتمال وقوع ثوران هائل، إلا أن ارتفاع الصهارة ساعد في حدوث هذا الثوران، لأنه خلال آلاف السنين، كانت الصهارة الناتجة عن الانفجارات الصغيرة تتراكم في حجر غير عميقة، وعندما بلغت حجما معينا وقع الثوران الهائل.

ووفقا للعلماء، ستساعد نتائج دراستهم في تحديد ظروف انفجار البراكين مستقبلا.

المصدر: لينتا رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. بعد زلزال خاشقجي.. محمد بن سلمان يتحدث في "دافوس الصحراء"