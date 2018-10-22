سفينة خفر روسية تعود إلى أسطول بحر البلطيق الروسي

تستعد سفينة الخفر الروسية "نيؤوستراشيمي" من مشروع 11540، للعودة إلى تشكيلة أسطول بحر البلطيق الروسي، حيث بلغت نسبة جاهزية تحديثها 85%.

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وقال ناطق باسم مصنع "يانتار" الروسي للسفن، الذي تولى تنفيذ عملية تحديث السفينة، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن "إصلاح وتحديث السفينة بدآ عام 2014. ودخلت السفينة تشكيلة أسطول البلطيق الروسي عام 1993. وقد تم إطلاق سفينتين من مشروع 11540 الذي تنتمي إليه (نيؤوستراشيمي). أما السفينة الثانية فهي (ياروسلاف مودري) التي بدأت الخدمة في أسطول البلطيق عام 2009".

وأشار الناطق إلى أنه من المقرر أن تسلم السفينة إلى أسطول البلطيق الروسي عام 2019.

يذكر أن إزاحة السفينة بلغت 3590 طنا، وسرعتها 30 عقدة، أما طاقمها فيتكون من 210 أفراد.

وقد تم تسليح السفينة بصواريخ "كينجال" المضادة للسفن ومدافع "آكا-100" وطوربيدات عيار 533 ملم ومروحية "كا-27" البحرية.

المصدر: سلاح روسيا