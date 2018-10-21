فيلا رومانية نائية تكشف عن أسرارها!

اكتشف علماء وعاء فريدا من الزجاج المكسور ودليلا على وجود سقف مغطى بآلاف الألواح الحجرية في فيلا رومانية نائية.

وعثر على القطع الأثرية المدهشة في موقع غامض بـ Abermagwr، ويلز، بُني منذ حوالي 1800 عام. وسلط علماء الآثار الضوء الجديد على الموقع الذي يُعتقد أنه منطقة عسكرية شهدت تفاعلا قليلا بين الرومان والسكان المحليين، الذين شعروا بالاستياء من احتلال الغزاة.

وسُكنت المنطقة حتى حوالي عام 330 ميلادي، عندما تم التخلي عنها بعد حدوث حريق كارثي.

ولا تعد الفيلات الرومانية شائعة في ويلز، ويمكن القول إن نحو 30 فيلا معروفة تقطن في جنوب وشرق البلاد.

واكتُشفت الفيلا لأول مرة عن طريق التصوير الجوي في عام 2006، وبدأت أعمال التنقيب في الموقع عام 2010.

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وتبين للعلماء أنها تأسست عام 230 ميلادي، وذلك بعد مرور 100 سنة تقريبا على التخلي عن حصن روماني قريب بعد "حريق كارثي".

وفي بيان لها، قالت اللجنة الملكية المعنية بالآثار القديمة والتاريخية في ويلز: "لم يكن وعاء الطهي موجودا على أرضية المطبخ، ما يدل على حدوث عملية الإخلاء".

والآن، كُشف عن سلسلة من القطع الأثرية المثيرة للفضول في الموقع، وفقا لتقرير التنقيب الأخير المنشور في مجلة Archaeologia Cambrensis.

ووصفت الهيئة الملكية الاكتشاف المزخرف بأنه "عنصر استثنائي من الفخامة في هذه الفيلا المتواضعة". ويُعتقد أنه استُخدم لخلط النبيذ والماء في حفلات العشاء الكبرى.

كما قام الخبراء بتحليل أجزاء من سقف الفيلا، حيث تم استخدام أكثر من 6600 لوح حجري يصل وزنها إلى 23 طنا.

وتقدم هذه الاكتشافات نظرة جديدة على الطابع الروماني للمساحة الغربية من ويلز الريفية، منذ ما يقرب من ألفي عام.

المصدر: ديلي ميل