شاهد أشرس الديناصورات العملاقة في أدق رسم تصوري

توصل علماء المستحاثات وخبراء الديناصورات الأمريكيون إلى رسم تصوري اعتبروه الأدق والأكثر واقعية لتجسيد أشرس الديناصورات التي عاشت على كوكب الأرض، العملاق "تيريكس".

وتمكن العلماء من التوصل إلى هذا الرسم الدقيق من خلال تطور الطرق والتقنيات العلمية المعاصرة، التي سمحت للعلماء بدراسة أعمق لحياة الديناصورات بمختلف تفاصيلها.

وشارك في الدراسة العالمان الشهيران، سكوت هارتمان ومارك ويتن، اللذان أكدا أنها الدراسة الأولى التي تخصص وقتا هائلا للبحث في أدق تفاصيل جسد الديناصور، بدءا من المخالب والجلد، حتى العضلات والأوتار والعظام.

وفي سياق متصل، أشار العلماء إلى أن إخراج الرسم النهائي استغرق أكثر من 320 ساعة، وذلك بعد سنوات طويلة من البحث والتقصي عن جسد وأعضاء تيريكس.

ويعد ديناصور تيريكس من أشرس المخلوقات العملاقة التي عاشت على سطح الكرة الأرضية، إذ يشتهر بطوله المميز ووزنه الثقيل وذراعيه القصيرتين. كما أنه لا يختلف كثيرا عن الشكل الذي شهدناه عليه في السلسلة الهوليوودية، "جوراسيك بارك".

Its done, after 320 hours of painting. I present to you what is to my knowledge, the most accurate and rigorous Tyrannosaurus rex illustration out here. pic.twitter.com/Z7YIH9FwQL — RJ Palmer (@arvalis) October 6, 2018

المصدر: Science Alert + Twitter