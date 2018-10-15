الروبوتات تدخل عالم الباركور!

أثبتت شركة "Boston Dynamics" مجددا القدرات الحركية الكبيرة لروبوتاتها بنشرها مقطع فيديو لروبوت يقوم بحركات رياضة الباركور المعقدة.

ويظهر في الفيديو كيف استطاع الروبوت "Atlas" القفز برشاقة بين صناديق خشبية كبيرة متفاوتة الارتفاعات والمسافات، تماما كما يقفز ممارسو رياضة الباركور بين المباني. كما استطاع الروبوت أيضا أن يتخطى بعض الحواجز الموضوعة على الأرض بكل ثبات وخفة.

وليست تلك المرة الأولى التي تستعرض فيها "Boston Dynamics" رشاقة روبوتاتها، فمنذ مدة استعرضت أيضا قدرات "Atlas" على اجتياز الطرق الوعرة المكسوة بالحجارة، كما أظهرت قدرات أحد روبوتاتها على القفز إلى الخلف كلاعبي الجمباز، وبينت أيضا إمكانيات روبوتاتها التي تشبه الكلاب بالتحرك بسهولة في الشوارع وعلى السلالم.

المصدر: فيستي