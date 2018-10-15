الكشف عن أكبر مخاوف ستيفن هوكينغ

تشير صحيفة صندي تايمز، إلى أن عالم الفيزياء البريطاني، ستيفن هوكينغ، كان يخاف من ظهور إنسان "سوبرمان".

وتفيد الصحيفة بأن هوكينغ كتب قبل وفاته كتاب "أجوبة قصيرة لأسئلة جدية"، الذي سيصدر في 16 أكتوبر الجاري. ويفترض العالم في هذا الكتاب، أنه في يوم ما، سيبدأ الأغنياء بإجراء تغييرات في الحمض النووي من أجل تحسين إمكانيات جسم الإنسان. ويقول: "البعض لا يمكنهم التغلب على الإغراء لتحسين الصفات البشرية، مثل الذاكرة ومقاومة الأمراض وطول العمر".

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وبحسب هوكينغ، فبالنظر لظهور إنسان "سوبرمان"، سيشكل الناس العاديون طبقة منفصلة ومن ثم يختفون تماما عن وجه الأرض.

وكما هو معروف، كان هوكينغ يطلق بين فترة وأخرى تنبؤات بشأن مصير البشرية، منها مثلا تأكيده على أن الإنسان سيتوقف عن التطور. وافترض بأن الإنسان سيبدأ بتغيير نفسه من خلال تعديلات الحمض النووي، بحيث يصبح بإمكانه تحمل الرحلات الفضائية البعيدة واستعمار الكواكب الأخرى.

كما قارن العالم البريطاني فيروسات الكمبيوتر مع الكائنات الحية، ويقول: "أخشى أن يحل العقل الاصطناعي محل الإنسان " ووفقا له، في يوم ما، ستتعلم البرامج إعادة إنتاج نفسها وتصبح أذكى من الإنسان.

المصدر: نوفوستي