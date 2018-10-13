سلاح الجو الروسي تسلم أكثر من 60 مقاتلة "سو-35"

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن سلاح الجو في روسيا تسلم أكثر من 60 مقاتلة متعددة المهام معدلة من طراز "سو-35 إس".

وخلال اجتماع في مركز تشكالوف الروسي لاختبارات الطيران قال المسؤول: "لقد تسلمت وحدات سلاح الجو في روسيا أكثر من 60 مقاتلة متعددة المهام من نوع سو-35 إس، وذلك بعد أن خضعت تلك الطائرات للاختبارات المطلوبة".

وأضاف المسؤول قائلا: "من المقرر أن تخضع هذه الطائرات لاختبارات إضافية لتقييم أدائها الفعلي، ومن المقرر أن تنتهي تلك الاختبارات أواخر العام المقبل، لكن العمليات القتالية التي شاركت فيها هذه المقاتلات في سوريا أثبتت قدراتها العالية والممتازة".

كما أشار كريفوروتشكو إلى أن سلاح الجو الروسي سيتسلم دفعات جديدة من مقاتلات الجيل الخامس "سو-57" وفقا للجدول الزمني المحدد.

وتعتبر مقاتلات "سو-34" من الجيل "4++" من أفضل المقاتلات المتعددة المهام في العالم، بسبب قدرتها العالية على المناورة وأداء مختلف المهمات القتالية في مختلف الظروف، وأسلحتها المتطورة التي تشمل صواريخ "جو-جو" و"جو-أرض"، وقنابل وصواريخ موجهة وغير موجهة.

المصدر: لايف.رو