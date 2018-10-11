مزارعون يكشفون عملات عربية نادرة "دُفنت" في بولندا!

اكتشف مزارعون بولنديون عملات فضية يُعتقد أن عمرها أكثر من ألف سنة إلى جانب مجموعة أخرى من القطع الأثرية.

وقام المزارعون بحرث المنطقة المحيطة بقرية Stare Czarnow، على طول حقل منحدر لعقود من الزمن، حيث نُثرت القطع الأثرية القديمة مع الانتقال شمالي غرب بولندا.

وتم اكتشاف أكثر من 300 كنز كجزء من الجهود المبذولة لجمع هذه الاكتشافات القيمة، والتي تشمل عملات عربية نادرة "الدرهم"، التي يعتقد أنها دُفنت في المنطقة.

ويمكن القول إن هذه الاكتشافات جاءت نتيجة مشروع بدأ عام 2015، تم إطلاقه بعد العثور على عدد من القطع الأثرية في Czarnow القديمة، في منطقة Pomeranian الغربية.

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وقال الباحث وعالم الآثار، مارسين دزيويانوفسكي، الذي يدير عملية الحفر: "وجدنا أجزاء من الكنز في منطقة مساحتها 60*15 مترا. وبدأنا الحفر بعد أن بدأ السكان المحليون في العثور على عملات معدنية قديمة في الحقل، وأصبحنا مهتمين بالمكان".

ووفقا للباحثين، يمكن أن تكون الآثار المكتشفة عبارة عن كنز ضائع أو مصاغ، منذ أكثر من ألف سنة.

وأضاف السيد مارسين: "نجحنا في العثور على عملات الدرهم العربية والقطع النقدية الأخرى، بما في ذلك قطعة نقدية نادرة للغاية تنسب إلى قبيلة Volga-Kama Bulghar. كما ذاب جزء كبير من القطع النقدية جزئيا، وعُثر على أجزاء من المجوهرات والأقراط والخرز والقضبان الفضية". ويُعتقد أن العديد من القطع الثمينة تعود إلى أواخر القرن العاشر.

وأوضح الباحثون أنه من الممكن العثور على العديد من العناصر المثيرة للاهتمام، ومن المتوقع أن يستمر مشروع الحفر للكشف عن آثار أخرى في المنطقة.

المصدر: ديلي ميل