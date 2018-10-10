اكتشاف "عالم مفقود" تحت البحر

عثر العلماء على "العالم البركاني المفقود" قبالة ساحل ولاية تسمانيا الذي يعج بالحياة البحرية.

واكتشف باحثون من منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية العالم المفقود على بعد 400 كلم إلى الشرق من تسمانيا.

ويصل ارتفاع البراكين الضخمة تحت الماء إلى 3000 متر عن قاع البحر، ولكن، حتى أعلى القمم ما تزال مغمورة تحت الماء على الرغم من هذا الارتفاع.

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csiro.au

وقالت الدكتورة تارا مارتن، التي عملت ضمن فريق الدراسة، إن "الجبال البحرية تختلف في الحجم والشكل، مع وجود بعض القمم الحادة، في حين أن البعض الآخر يحتوي على هضاب مسطحة وواسعة تنتشر فيها تلال مخروطية صغيرة، ربما تشكلت من خلال النشاط البركاني قديما".

وأضافت مارتن أن "وجود خرائط تفصيلية لهذه المناطق أمر مهم لمساعدتنا على إدارة وحماية هذه البيئات البحرية الفريدة بشكل أفضل، ويوفر نقطة انطلاق للأبحاث المستقبلية".

وتابعت الدكتورة مارتن قائلة: "هذا منظر طبيعي متنوع للغاية وسيكون بلا شك نقطة بيولوجية ساخنة تدعم مجموعة مذهلة من الحياة البحرية بما في ذلك الحيتان الحدباء والحيتان الطيارة طويلة الزعانف".

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أما الدكتور، إريك ووهلر، الذي شارك أيضا في الدراسة فقال: "في الوقت الذي كنا فيه فوق سلسلة الجبال البحرية، زارت سفينتنا أعداد كبيرة من الحيتان الحدباء والحيتان الطيارة طويلة الزعانف".

وتابع ووهلر حديثه قائلا: "لقد قدرنا أن ما لا يقل عن 28 حوتا أحدب قد ظهر لنا في يوم واحد، ثم مجموعة ما بين 60 إلى 80 حوتا من الحيتان الطيارة طويلة الزعانف في اليوم التالي".

وأشار الدكتور ووهلر إلى أن هذه الجبال البحرية "بمثابة علامة مهمة على طريق هجرة الحيتان الحدباء تحت الماء، والتي رأيناها تنتقل من التكاثر الشتوي إلى مناطق التغذية الصيفية".

المصدر: ميرور