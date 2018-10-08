نظام ذكي "يمنع" شعور الموظفين بالنعاس!

طورت شركة Daikin Industries اليابانية المتخصصة في تصنيع أجهزة تكييف الهواء، نظاما ذكيا يعمل على إطلاق الهواء البارد عندما يشعر الموظفون بالنعاس.

وقالت الشركة إنها أجرت أبحاثا وجدت أن جعل غرفة العمل أكثر برودة لبضع دقائق، يعتبر أكثر فعالية بالنسبة ليقظة الموظفين مقارنة بتقنيات أخرى، مثل الأضواء الساطعة أو الروائح المنعشة، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وتأمل Daikin، التي تملك أيضا شركة تصنيع أجهزة تكييف الهواء "Goodman Manufacturing" ومقرها الولايات المتحدة، في التعاون مع شركة التكنولوجيا اليابانية "NEC Corp"، لتطوير نظام تكييف الهواء عالي التقنية.

وتتوقع الشركات أن النظام الجديد سيكون جاهزا بحلول عام 2020.

إقرأ المزيد

وقال يورينو كان، موظف Daikin الذي شارك في الدراسة: "لقد جربت القهوة والتمرينات السريعة والدردشات القصيرة عندما شعرت بالنعاس بعد الغداء، ولكن نظام Daikin كان أفضل بكثير".

ومع ذلك، يشير المنتقدون إلى أنه قد تكون هناك طرق أكثر فعالية لتشجيع الموظفين على التغلب على الشعور بالنعاس في فترة ما بعد الظهيرة. ووجد الباحثون أن أخذ غفوة قصيرة يمكن أن يعزز الإنتاجية أكثر من معظم الطرق الأخرى.

ولكن Daikin تعتقد أن هناك أسواقا وافرة لهذا النوع من المنتجات، الذي يميل إلى استخدام الذكاء الاصطناعي قبل تبريد الهواء. كما أجرت الشركة أبحاثا حول كيفية تأثير درجات الحرارة في مكان العمل، على الموظفين بشكل مختلف.

ووجد الباحثون أن الرجال يميلون في الشتاء إلى أن يكونوا أكثر إنتاجية في الغرف التي تبلغ درجة حرارتها 20 درجة مئوية، برطوبة نسبتها 30%.

وفي الوقت نفسه، تعمل النساء بشكل أفضل في درجات حرارة تبلغ 22 درجة مئوية، مع رطوبة نسبتها 50%.

المصدر: ديلي ميل